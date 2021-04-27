Immersive View من Zoom تجمع 25 شخصًا ضمن خلفية واحدة

دبي - يزن راشد - أصدرت منصة Zoom ميزة خلفية الفيديو تسمى العرض الغامر Immersive View، التي يمكن أن تجعل مكالمات الفيديو تبدو وكأنها اجتماع مكتب.

وكانت المنصة قد أعلنت عن الميزة العام الماضي، وأصبحت متاحة الآن للحسابات المجانية والمدفوعة التي تحضر الاجتماعات والندوات عبر الإنترنت مع ما يصل إلى 25 مشاركًا.

وتعتمد Immersive View على ميزات الخلفية الافتراضية التي تمتلكها Zoom، لكنها تركز على وضع الحاضرين في الاجتماع في موقع ذو مظهر واقعي، بدلاً من مجرد تبديل الخلفية المسطحة.

ويمكن لمضيفي الاجتماع تمكين Immersive View من القائمة نفسها حيث يمكنك العثور على Speaker View و Gallery View.

وتضع Zoom تلقائيًا الحاضرين في مجموعة متنوعة من المشاهد الافتراضية المضمنة، مثل غرفة مجلس الإدارة أو القاعة، أو يمكن لمضيف الاجتماع وضعهم يدويًا.

وتقول Zoom: يمكن للمضيفين تغيير حجم الحاضرين وتحريكهم حول المشهد، وتحميل المشاهد الخاصة بهم إذا شعروا بالملل من خيارات Zoom.

ومن الناحية النظرية، يمكن استخدام أي صورة كخلفية لميزة العرض الغامر، لكن Zoom توضح أن مطابقة نوع الملف ونسبة العرض إلى الارتفاع وتوصيات الدقة التي تقدمها للخلفيات الافتراضية تؤدي إلى أفضل النتائج.

وتتميز Immersive View أيضًا ببعض القيود الملحوظة، وبالنسبة للمكالمات التي يزيد عدد أفرادها عن 25 شخصًا، فإن المشاركين المتبقين يعرضون في شريط من الصور المصغرة للفيديو أعلى المشهد.

وبالنسبة إلى أي شخص لا يقوم بتشغيل أحدث إصدار من Zoom عبر سطح المكتب أو الهاتف المحمول، فإن الخلفية الافتراضية تبقى كما كانت سابقًا قبل تشغيل Immersive View.

وأصبحت Zoom خدمة مكالمات الفيديو المفضلة أثناء الوباء، لكن تفوقت Microsoft Teams و Skype عليها في خيارات الخلفية.

وقامت مايكروسوفت بتحديث Microsoft Teams و Skype في عام 2020 بميزة تسمى Together Mode، التي اعتمدت على الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية لوضع الحاضرين في المشهد الافتراضي نفسه معًا من خلال قص الوجه والكتفين لتسهيل وضعها في مشهد افتراضي.