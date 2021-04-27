موتورولا تعلن عن هاتف Moto G20 المنخفض التكلفة

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة موتورولا هذا العام عن العديد من الأجهزة المنخفضة التكلفة مع بطاريات كبيرة السعة وشاشات سريعة التحديث، وتقدم الآن نموذجها الأقل تكلفة حتى الآن Moto G20.

وتم إطلاقه في أوروبا هذا الأسبوع مقابل 149 يورو (نحو 180 دولار)، وهو يشتمل على شاشة من نوع LCD بقياس 6.5 إنشات وبدقة 1600×720 بكسل مع معدل تحديث 90 هرتز ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9 ونسبة شاشة إلى جسم تبلغ 87 في المئة.

ويعد هذا الجهاز الأحدث في سلسلة الأجهزة المنخفضة التكلفة من موتورولا التي تستهدف أسعارًا مختلفة قليلاً، ومن المحتمل أن يكون له مكان في السوق الأمريكية إذا اختارت الشركة عرضه في الولايات المتحدة.

ويتميز Moto G20 بكاميرا خلفية رباعية بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل مع دعم HDR و Portrait و Face Beauty وميزات Night Vision.

وعلى عكس هواتف سلسلة Moto G الأخرى التي تم إطلاقها هذا العام، لا يستخدم Moto G20 مجموعة شرائح Snapdragon، بل يقدم بدلاً من ذلك معالج Unisoc T700 الثماني النواة.

ويأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت وخيارات للتخزين الداخلي بسعة 64 جيجابايت و 128 جيجابايت، ويمكن توسيع مساحة التخزين بشكل أكبر باستخدام بطاقة microSD تصل سعتها إلى 1 تيرابايت.

ويعمل الهاتف بواسطة نظام التشغيل أندرويد 11، ويمتلك بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن بسرعة 10 واط، وتشمل الميزات المهمة الأخرى ماسح بصمات الأصابع في الخلف وزر مساعد جوجل المخصص.

وفي قسم الاتصال، يوفر الهاتف دعم 4G VoLTE ثنائي الشريحة والشبكة اللاسلكية والبلتوث 5.0 و NFC و GPS / A-GPS ومنفذ صوت بقياس 3.5 ميليمتر ومنفذ USB من النوع C، إلى جانب مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP52.