شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل وجوجل ومايكروسوفت يعلنون دعمهم للهند فى محاربة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع وصول الحالات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ومكافحة المستشفيات من أجل التأقلم، كان لـ Covid- 19 تأثير مدمر على الهند وشعبها، حيث أعلن عدد من كبرى شركات التكنولوجيا بما فى ذلك أبل وجوجل ومايكروسوفت عن تقديم مساعدات للهند فى حربها ضد فيروس كورونا.

وسجلت الهند رقمًا قياسيًا بلغ 352991 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى يوم أمس الاثنين، ليرتفع إجمالى عدد حالات الإصابة بكوفيد - 19 إلى 17313163 حالة، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 195123 مع رقم قياسى للوفيات الجديدة يوميًا يبلغ 2812، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الاتحادية.

شركة جوجل

تدخلت جوجل فى تمويل الإمدادات الطبية ولمساعدة المجتمعات بشكل عام، حيث انتقل ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذى لشركة جوجل، إلى Twitter وقال: "أشعر بالصدمة لرؤية أزمة كوفيد المتفاقمة فى الهند، حيث يقدم جوجل وموظفو جوجل حوالى 18 مليون دولار إلىGiveIndia وUNICEF للإمدادات الطبية والمؤسسات التى تدعم المجتمعات عالية الخطورة ومنحًا للمساعدة فى نشر المعلومات الهامة"، كما احتوت تغريدة بيتشاى أيضًا على رابط لمدونة حيث قامت جوجل بتفصيل كيف ستساعد فى الجهود المبذولة لمكافحة الوضع الحالي.

ومن المنتظر أن يذهب الجزء الاول من المبلغ إلى منظمة GiveIndia غير الربحية، والتى ستوفر مساعدة نقدية للأسر التى تضررت بشدة من الأزمة للمساعدة فى نفقاتها اليومية، وستذهب المنحة الثانية إلى اليونيسف، والتى ستساعد فى الحصول على الإمدادات الطبية العاجلة، بما فى ذلك الأكسجين ومعدات الاختبار، إلى حيث تشتد الحاجة إليها فى الهند.

شركة مايكروسوفت

فيما أكد الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، تقديم المساعدة للهند فى الوقت الذى تكافح فيه البلاد، حيث قال إن شركته ستستمر فى استخدام مواردها وتقنياتها لجهود الإغاثة ودعم شراء أجهزة الأكسجين، وقال ناديلا إنه "حزين" بسبب الوضع الحالى لفيروس كورونا فى الهند.

وجاء فى تغريدته "أشعر بالحزن الشديد بسبب الوضع الحالى فى الهند، أنا ممتن لحكومة الولايات المتحدة التى تحشد المساعدة، ستستمر مايكروسوفت فى استخدام صوتها ومواردها وتقنياتها للمساعدة فى جهود الإغاثة ودعم شراء أجهزة تركيز الأكسجين المهمة ".

شركة أبل

قال تيم كوك إن شركة أبل ستتبرع لدعم مكافحة Covid- 19 فى الهند، حيث انتقل "كوك" إلى Twitter ليعلن أن الشركة ستعمل أيضًا على مكافحة التأثير المدمر للوباء فى البلاد، وقال "وسط الارتفاع المدمر لحالات COVID فى الهند، فإن أفكارنا مع العاملين الطبيين وعائلة أبل وكل شخص هناك يكافح خلال هذه المرحلة الفظيعة من الوباء، واضاف "سوف تتبرع شركة آبل لدعم جهود الإغاثة على الأرض".