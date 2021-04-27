شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشغل الموسيقى من سبوتيفاي يظهر ضمن فيسبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة سبوتيفاي أن مشغل الموسيقى المصغر الجديد متاح الآن للاستخدام في 27 دولة، ويسمح لك بالاستماع إلى الموسيقى أو البودكاست المشترك في المنشورات دون الحاجة إلى مغادرة فيسبوك، وفي الأسبوع الماضي، كشف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، أن الشركة تعمل مع سبوتيفاي بشأن ميزات موسيقية جديدة تتيح للمستخدمين الاستماع إليها أثناء استخدام تطبيقات الشبكة الاجتماعية.

ووفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية، تسمح لك مبادرة Project Boombox بالاستماع إلى أي موسيقى أو حلقة بودكاست يشاركها صديق أو فرد من العائلة أو فنان أو صانع محتوى مباشرةً من خلاصة الأخبار.

وتقول سبوتيفاي: في المرة الأولى التي تضغط فيها للاستماع، يظهر مربع حوار يطلب الموافقة لتوصيل الموسيقى والتطبيقات الاجتماعية، وإذا قمت بتسجيل الدخول إلى سبوتيفاي، فستبدأ الموسيقى أو أي صوت آخر.

وأضافت: إذا لم تقم بتسجيل الدخول، يُطلب منك القيام بذلك، ويستمر تشغيل المحتوى الصوتي أثناء استخدامك لتطبيق فيسبوك، مع وجود مشغل الموسيقى المصغر مثبتًا في الجزء السفلي من الواجهة فوق رموز التنقل.

وستكون ضوابط الإيقاف المؤقت أو الإغلاق لمشغل الموسيقى المصغر على بعد ضغطة واحدة فقط في جميع الأوقات.

وتعرض ميزة الصوت الألبوم جنبًا إلى جنب مع معلومات الفنان والعنوان، ويبدو المشغل مشابهًا جدًا لما تراه في تطبيقات سبوتيفاي للأجهزة المحمولة.

وتقول سبوتيفاي: إن مشتركي Premium سيكون لديهم وظائف كاملة للمشغل بينما يمكن للمستخدمين المجانيين استخدام الوضع العشوائي، ويستمعون إلى الإعلانات تمامًا مثلما تسمع عند استخدام تطبيقات خدمة البث.

وإذا لم يكن لديك حساب سبوتيفاي، فيمكنك الاستماع إلى معاينة مدتها 30 ثانية للأغنية أو الحلقة.

وتشمل القائمة الخاصة بالبلدان التي يتوفر فيها مشغل الموسيقى الجديد من سبوتيفاي داخل تطبيقات فيسبوك الأرجنتين وأستراليا وبوليفيا والبرازيل وكندا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور والسلفادور وجواتيمالا وهندوراس وإندونيسيا واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا ونيكاراجوا وبنما وباراجواي وبيرو وجنوب إفريقيا وتايلاند وأوروجواي والولايات المتحدة.

ويعد التعاون مع سبوتيفاي أحد المشاريع الصوتية الجديدة العديدة التي تعمل عليها فيسبوك، حيث أعلنت الشركة في الأسبوع الماضي عن تفاصيل محاولتها لمنافسة كلوب هاوس عن طريق ميزة الغرف الصوتية فقط، وميزة البث الجديد وعناصر أخرى.

وفي حين أن كل هذه الأشياء لا تزال بعيدة المنال، قالت فيسبوك: إن ميزة الغرف الصوتية فقط يجب أن تكون متاحة للاستخدام في وقت ما هذا الصيف.