لجعل الطيران أكثر أمانًا … إيرباص تختبر تقنية LiDAR

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 04:11 مساءً - منذ 7 ثواني

توسع شركة Luminar نظام LiDAR الخاص بها ليتجاوز المركبات الذاتية القيادة للمرة الأولى، وتتعاون مع أكبر شركة مصنعة للطائرات في العالم لجلب تقنية الخرائط والتصور الموجهة بالليزر إلى آفاق جديدة.

وأعلنت Luminar عن شراكة مع شركة إيرباص لجلب تقنية رسم الخرائط الثلاثية الأبعاد الموجهة بالليزر إلى طائرات الهليكوبتر والطائرات ذات الأجنحة الثابتة بهدف جعل الطيران أكثر أمانًا.

ويمثل نظام LiDAR عبارة عن جهاز استشعار بالليزر يرسل ملايين نقاط الليزر في الثانية ويقيس المدة التي تستغرقها للارتداد، يُنظر إليه على أنه عنصر أساسي للقيادة الذاتية.

ويعمل المهندسون من الشركتين معًا في إطار مشروعين يركزان على الابتكار لدى الشركة المصنعة للطائرات، وهما UpNext و FlightLab.

وتأمل Luminar وإيرباص في تشغيل رحلة آمنة ومستقلة في نهاية المطاف باستخدام نظام LiDAR.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Luminar: نحن قادرون على إعادة تطبيق ما أنجزناه بشكل مباشر في صناعة السيارات في مجال الطيران، وهي صناعة راسخة تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار.

وأضاف: أكثر من 10 في المائة من حوادث تحطم طائرات الهليكوبتر تحدث بمجرد الهبوط على أشياء، مثل الأسلاك، التي يمكن تجنبها تمامًا.

وتختبر إيرباص تكنولوجيا الإقلاع والهبوط لمركبات الأجرة المستقلة ATTOL من خلال UpNext.

وتقول: إنها أكملت رحلات تجريبية ذاتية القيادة بالكامل في عام 2020، ومن المحتمل أن تستخدم الشركة نظام LiDAR لمركبات الأجرة الطائرة وكذلك طائرات الهليكوبتر والطائرات.