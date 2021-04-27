تكنولوجيا: Oppo تعلن رسمياً عن هاتف Oppo A95 5G بمعالج Dimensity 800U

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo اليوم رسمياً عن هاتف Oppo A95 5G الذي يتميز بمعالج Dimensity 800U، وشاشة AMOLED، وسعر يبدأ من 310 دولار.

يتميز هاتف Oppo A95 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، كما تضم ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل، وتدعم الشاشة معدل تحديث 60Hz.

كما يدعم هاتف Oppo A95 5G رقاقة معالج Dimensity 800U من Mediatek مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة micro SD حتى سعة 2 تيرابايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم Oppo الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم Oppo A95 5G بطارية بقدرة 4310 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، كما يدعم الشحن عبر منفذ USB-C، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات، كما ينطلق الهاتف بواجهة ColorOS 11.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 11.

هاتف Oppo A95 5G يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac، والبلوتوث 5.1، ويتوفر الهاتف بألوان الأبيض، والأزرق، وأيضاً الأسود، على أن يأتي النموذج الرئيسي من هاتف Oppo A95 5G بسعر 310 دولار، ويأتي النموذج الأعلى بسعر 355 دولار.

المصدر

اعلان





