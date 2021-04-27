تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن سعة البطارية في هاتف Galaxy S21 FE المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن سعة البطارية في هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S21 FE الذي ينطلق رسمياً خلال الأشهر القادمة.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy S21 FE الذي يأتي بعد إصدار الشركة السابق Galaxy S20 FE، والذي حقق نجاح بالفعل خلال العام الماضي.

ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن هاتف Galaxy S21 FE يأتي بنفس سعة البطارية المميزة لإصدار العام الماضي، حيث تظهر البطارية في التسريبات بنموذج رقم EB-BG990ABY بسعة بطارية 4500 mAh، كما يأتي الهاتف بنموذج رقم SM-G990B.

وتعد هذه السعة في البطارية أكبر من البطارية المقدمة في هاتف Galaxy S21، إلا أنها سعة أقل مما قدمت سامسونج في هواتف Galaxy S21 Plus وGalaxy S21 Ultra.

أيضاً وفقاً لما جاء في التسريبات السابقة فإن هاتف Galaxy S21 FE يأتي بحجم شاشة 6.4 إنش، والتي تتميز بتصميم مسطح، كما تأتي الكاميرة الأمامية في الهاتف بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف ينطلق بألوان البنفسجي، والأخضر والأبيض، والفضي أو الرمادي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف خلال شهر أغسطس، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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