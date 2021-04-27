تكنولوجيا: Acer تطلق شاشة الألعاب Nitro XV252Q F بمعدل تحديث 390Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Acer عن أحدث إصدارات الشركة من الشاشات المخصصة للألعاب Nitro XV252Q F التي تنطلق بمعدل تحديث 390Hz.

تتميز شاشة الألعاب Nitro XV252Q F بلوحات LCD IPS بحجم 24.5 إنش، ودقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، مع إستجابة سريعة عند 1مللي ثانية G2G، وتباين 1000:1، مع سطوع 400 cd/m2، وزاوية عرض 178 إلى 178، كما تتميز بعمق ألوان 8بت، مع تغطية لونية من ألوان sRGB gamut بنسبة 99%، أيضاً تتميز الشاشة بمعدل تحديث 360Hz والذي يمكن أن يصل إلى معدل 390Hz.

أيضاً تقدم Acer شاشة الألعاب بميزة المزامنة التكيفية التي تدعم VRR في أنظمة NVIDIA وAMD، كما تنطلق الشاشة بميزة دعم معايير FreeSync Premium، إلا أن الشركة لم تؤكد على دعم معايير G-sync.

كما تأتي الشاشة بنمط يعمل على خفض الضبابية الناتجة من الإضاءة الخلفية لدعم تعزيز الإستجابة المرئية، أيضاً تتضمن الشاشة مجموعة من المنافذ تشمل DisplayPort 1.4، واثنان من منافذ HDMI 2.0، ومدخل لتوصيل سماعات الألعاب.

كما تضم شاشة Nitro XV252Q F اثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 2W والتي تنتج صوتيات غنية، كما تدعم شاشة الألعاب ضبط زاوية العرض حيث تدعم الإنحناء، أو الإرتفاع والتدوير إلى زاوية 360 درجة.

أيضاً لم تكشف Acer عن سعر شاشة الألعاب Nitro XV252Q F، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الشاشة تأتي بسعر 530 دولار للأسواق.

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