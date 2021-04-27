شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسك: مجموعة من الأشخاص قد يموتون فى المراحل الأولى من استكشاف المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك، مؤسس شركة "سبيس إكس" الأمريكية إن "مجموعة من الأشخاص سيموتون على الأرجح في المراحل الأولى من استكشاف كوكب المريخ"، وفي مقابلة مع بيتر ديامانديس مؤسس شركة XPrize، ظهر فيها ماسك حافي القدمين، أشار الأخير إلى أن "نقل الناس إلى المريخ سيكون أمرا خطيرا، لكنه ضروري لضمان بقاء البشرية".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضاف ماسك: "يشبه الذهاب إلى المريخ ذهاب المستكشف إرنست شاكلتون إلى القطب الجنوبي".

وتابع: "قد تموت.. وربما لن تحصل على طعام جيد وكل هذه الأشياء، إنها رحلة شاقة وخطيرة قد لا تعود منها حيا، لكنها مغامرة مجيدة".

وعن تلقي الكثير من الطلبات للمشاركة في الرحلة نحو المريخ، قال ماسك: "المستكشفون يجب أن يكونوا حذرين حيال ما يرغبون فيه".

وقال: "بصراحة، مجموعة من الناس ربما يموتون في البداية، لذا لا نريد أن يذهب في الرحلة سوى المتطوعين".