شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تشارك أول صور جوية ملونة لسطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وكالة ناسا أول صور جوية ملونة لسطح المريخ التقطتها شركة Ingenuity خلال رحلتها الثانية الناجحة عبر الغلاف الجوى للمريخ، حيث تم التقاط الصور التاريخية بينما كانت المروحية تحلق على ارتفاع 17 قدمًا فوق السطح أثناء تحركها بعيدًا، لكنها تمكنت من التقاط علامات إطارات العربة الجوالة.



صورة جوية ملونه لسطح المريخ

تم التقاط الصور الملونة باستخدام كاميرا Ingenuity عالية الدقة التي تحتوي على مستشعر 4208 × 3120 بكسل، حيث أشار الجهاز إلى 22 درجة أسفل الأفق.

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أوضحت ناسا أن الصورة بالإضافة إلى الشكل الداخلي الذي يُظهر لقطة مقرّبة لجزء من المسارات لمركبة المثابرة على المريخ وخصائص سطح المريخ، تُظهر فائدة استكشاف تضاريس المريخ من منظور جوي".

صعدت الطائرة إلى ارتفاع 10 أقدام في الهواء، وحافظت على تحليق ثابت لمدة 30 ثانية قبل أن تهبط وتلامس مرة أخرى على سطح المريخ، وقالت ناسا إنها أمضت 39.1 ثانية في الطيران.



الطائرة تحوم على سطح المريخ

دخلت الطائرة التاريخ لأول مرة في 18 أبريل عندما أصبحت أول مركبة تعمل بالطاقة تطير على كوكب آخر .

ويمثل الطيران على المريخ تحديًا خاصًا نظرًا لحقيقة أن غلافه الجوي يمثل 1% فقط من الغلاف الجوي على مستوى الأرض، وبينما تساعد الجاذبية المنخفضة، ثلث تلك الموجودة على الأرض، إلا أنه يمثل تعويضًا جزئيًا فقط عن الغلاف الجوي الرقيق.

وهذا يعني أنه من أجل الطيران، يجب أن تكون المروحية خفيفة للغاية وتدور شفراتها بسرعة كبيرة.