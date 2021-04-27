شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "آبل": تحديث الخصوصية الجديدة محاولة لضمان حقوق المستخدمين واحترامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافع إريك نوينشفاندر كبير المهندسين المختصين بـ"الخصوصية" في شركة آبل، عن تحديث نظام التشغيل الجديد (iOS 14.5) المثير للجدل باعتباره محاولة لضمان حقوق المستخدمين واحترامها.

وقال نوينشفاندر ـ في تصريحات حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " إنه يأمل أن تسمح الأداة لهذه الشركات بالازدهار مع احترام خصوصية المستخدمين أيضا، وأوضح أن بعض المطورين يعتقدون أنهم توصلوا إلى طريقة لانتهاك السياسات والتسلل إلى أجهزة المستخدمين وعدم احترام خصوصيتهم، لكن نبحث باستمرار عن هذه الانتهاكات من خلال عملية مراجعة التطبيقات لدينا".

ويشمل تحديث نظام التشغيل الخاص بأجهزة "آيفون" و"آيباد" إدخال ميزة من شأنها تحسين "الشفافية" فيما يخص تتبع التطبيقات للمستخدمين.

وستجبر الميزة الجديدة المطورين على "طلب الإذن" لتتبع الهواتف ومستخدميها أثناء استخدامهم للتطبيقات.