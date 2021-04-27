شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: في ذكرى طرحها لأول مرة.. كل ما تحتاج معرفته عن "الماوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق اليوم 27 أبريل ذكرى طرح شركة زيروكس فأرة الكمبيوتر لأول مرة عام 1981، حيث تم تطويرها على يد دوجلاس إنجيلبارت بمعهد ستانفورد عام 1963م، فيما يرجع أول استخدام للفأرة عام 1973 في حاسوب زيروكس ألتو (Xerox Alto) الذي كان من أولى الحواسيب للاستخدام الفردي، وهو الحاسوب الذي استخدمت فيه الفأرة بشكلها القديم وبزرين.

تاريخ تطوير الفأرة

جاءت الفأرة في نسختها الثالثة كجزء من الجهاز مع نظام المعلومات ستار زيروكس 8010 في عام 1981، وبعد مدة انتشرت الفأرة في الحواسيب الشخصية مثل أبل ماكنتوش وزرين في الحواسيب الشخصية (PC) ولاحقاً تم إضافة عجلة الانزلاق، ومن ثم زيادة عدد الأزرار إلى ثلاثة ثم تم استبدال الزر الأوسط بعجلة ودمج بها هذا الزر وبعض الأنواع الآن تحتوي على أكثر من ثلاثة أزرار وتكون قابلة للبرمجة، وتختص باقى الأزرار لتطبيقات الألعاب أو الرسومات والتصاميم.

فكرة عمل الفأرة:

تتحكم الفأرة عادةً في حركة المؤشر في بعدين في واجهة المستخدم الرسومية (GUI)، وتقوم الفأرة بتحويل حركات اليد الممسكة بها للخلف وللأمام ولليسار ولليمين إلى إشارات إلكترونية مكافئة تُستخدم بدورها لتحريك المؤشر، ويتم تطبيق الحركات المتصلة للفأرة بحركة اليد على سطح الجهاز في موضع المؤشر على الشاشة، والذي يشير إلى النقطة التي تحدث فيها إجراءات المستخدم، وبذلك يتم تكرار حركات اليد بواسطة المؤشر، إذ يمكن للنقر أو التمرير (مع إيقاف الحركة أثناء وجود المؤشر داخل حدود المنطقة) تحديد الملفات أو البرامج أو الإجراءات من قائمة الأسماء.