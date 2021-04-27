شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب يجب التمهل قبل تحديث IOS 14.5 و iPadOS 14.5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مستخدمو أجهزة أبل لتلقي تحديث iOS 14.5 وكذلك iPadOS 14.5 الجديد خلال هذا الأسبوع، ولكن موقع "سي نت" نقلته جريدة الروية يقترح على المستخدمين التأني وعدم الاستعجال في تثبيت التحديثات الجديدة وفقا لما نقلته.

وقدم الموقع سببين رئيسيين للانتظار وعدم التسرع، رغم أن التحديثات الجديدة تأتي بإضافات منتظرة منها إمكانية فتح الهاتف عن طريق التعرف على الوجه أثناء وضع الكمامة.

السبب الأول: تفادي الخلل الكارثي الذي يحدث أحياناً، لا يحدث مثل هذا الخلل كثيراً، لكن هناك مرات قليلة شهدت فيها التحديثات وقوع خلل ألحق الضرر بهواتف آيفون وأجهزة آيباد عندما تم تثبيت التحديث فور توفره.

على سبيل المثال، تسبب تحديث في عام 2016 بأعطال في جهاز iPad Pro لدى بعض المستخدمين، وتسبب تحديث آخر في نفس العام بإيقاف بعض هواتف آيفون ومنعها من العمل كلياً، لذلك، ينصح بالانتظار لبضعة أيام أو حتى لأسبوع ريثما تقوم أبل بمعالجة أية مشاكل محتملة تصاحب التحديثات الجديدة.

السبب الثاني: لن يكون كل مطور مستعد في يوم الإطلاق.

المشكلة التي من المرجح أن تواجهها مع التحديث الجديد للبرنامج هي التطبيقات التي لن يتم تحسينها مباشرة، تقوم أبل بإجراء تغييرات على الكود الأساسي لأجهزة الآيفون أو الآيباد الذي يتعين على المطورين التكيف معه، هناك أوقات تؤدي فيها تحديثات نظام التشغيل إلى كسر أحد التطبيقات تماماً، وما لم يكن لدى المطور تطبيق iOS 14.5 المُحسّن جاهزاً للعمل، فقد يكون التطبيق عالقاً في الانتظار.