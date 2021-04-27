شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى؟ .. طريقة منع التغريدات المزعجة من الظهور أمامك على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساعد تويتر فى اطلاعك على الاتجاهات العامة، ولكن يمكن أن يصبح مكانًا سيئًا إذا كنت لا تعرف كيفية ترويض الخوارزمية، فبالنظر إلى التصيد المستمر والتغريد المسيء حول مواضيع مختلفة على المنصة، فقد يكون الأمر متعبًا جدًا للمستخدم.

وبينما تهيمن الموضوعات الشائعة على الجداول الزمنية لتويتر، إلا أن هذا لا يعنى أنه سيتعين عليك أن تكون تابعا لخوارزمية تويتر وأن تقوم بالتمرير بلا حول ولا قوة عبر التغريدات التى لا نهاية لها من المستخدمين العشوائيين المتسللين للأفكار التى قد تكون غير ذات صلة بك.

فيما يحتوى تويتر على العديد من الأدوات التى يمكن أن توفر لك راحة البال إذا سئمت من موضوع معين، وعلى الرغم من أنه لا يمكنك منع جميع مستخدمى تويتر من التحدث عن موضوع لا تريد معرفته، فهذه هى الطريقة التى يمكنك بها تعديل خوارزمية تويتر لحظر الموضوعات التى لا تهمك بعد الآن.

- قم بعمل قائمة بالكلمات الرئيسية وعلامات التصنيف

لتنظيف موجز تويتر الخاص بك لبعض الموضوعات، سيتعين عليك إنشاء قائمة بالكلمات الرئيسية وعلامات التصنيف ومقابض تويتر التى يمكنك كتمها، على سبيل المثال، إذا كنت لا ترغب فى مشاهدة التغريدات عن لعبة الكريكيت أو السياسة أو بوليوود، فإن قائمة الكلمات الرئيسية التى يمكنك إجراؤها هي: الكريكيت، IPL، Virat، Virat Kohli، SRK، Congress، BJP، وما إلى ذلك.

ومن أجل الحصول على فكرة حول الكلمات الرئيسية، ما عليك سوى الانتقال إلى الاتجاهات الحديثة وأزرار تويتر لمعرفة علامات التصنيف والكلمات الشائعة، ثم قم بعمل قائمة من هذا، أيضًا، قم بعمل قائمة كلمات رئيسية لجميع اللغات العامية الممكنة التى يمكنك رؤيتها على تويتر.

استخدم هذه الكلمات الرئيسية لتعديل خوارزمية تويتر

انتقل إلى الإعدادات والخصوصية على تطبيق تويتر، ثم توجه إلى تفضيلات المحتوى، وضمن علامة التبويب هذه، انتقل إلى "كتم الصوت"، وستجد داخل خيار كتم خيارين: الكلمات المكتومة والحسابات المكتومة، ثم اضغط على الكلمات المكتومة، ثم مرر لأسفل وانقر على زر "إضافة".

وتذكر أنه يمكنك إضافة كلمة واحدة أو علامة تصنيف أو معالجة فى وقت واحد، ثم أدخل الكلمة من القائمة التى أنشأتها ثم حدد خيارات "كتم الصوت من"، ولكى يكون هذا فعالاً، حدد الجدول الزمنى الرئيسى والإشعارات ومن أى شخص، فيما يتم ضبط التوقيت على "إلى الأبد" بشكل افتراضى ولكن يمكنك تغييره أيضًا، بمجرد الانتهاء، مرر لأعلى وانقر على "حفظ" لكتم صوت الكلمة.

ما سيفعله هذا الإعداد هو أنه لن يعرض تلقائيًا أى تغريدة تحتوى على الكلمة المعينة التى قمت بكتمها، لذلك، لتجاهل موضوع كامل يزعجك على تويتر، ما عليك سوى تجاهل جميع الكلمات وعلامات التصنيف ذات الصلة، ويمكنك دائمًا إلغاء كتم صوت هذه الكلمات عندما تريد ذلك.

قم بتغيير إعدادات "المحتوى الذى تراه" على تويتر

داخل الإعدادات، هناك علامة تبويب أخرى تسمح لك بتحديد المحتوى الذى تريد رؤيته على تويتر وما لا تهتم به، وأضف موضوعات تهمك لمشاهدة المزيد من التغريدات من الأشخاص حول هذه المواضيع بدلاً من التغريدات العامة، ويمكنك أيضًا اختيار ما إذا كنت تريد مشاهدة "محتوى حساس" أم لا.

وهناك خيار آخر يسمى "الاهتمامات"، وضمن هذا القسم، سترى كيف يقرر تويتر عرض التغريدات لك حسب اهتماماتك، فما عليك سوى إزالة أى موضوع قد لا ترغب فى مشاهدة تغريدات عليه لتنظيف خلاصتك.