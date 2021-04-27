شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عقبات تواجه السيارات ذاتية القيادة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أن81% يعتقدون أنه لا تزال هناك عقبات يجب التغلب عليها بشأن البنية التحتية للسيارات ذاتية القيادة، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكى جو بايد عن خططه الخاصة بالبنية التحتية لاستثمار 174 مليار دولار في سوق السيارات الكهربائية عن شهر مارس من العام الماضى وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

في 22 أبريل ، نشر موقع Cars.com، وهو سوق رقمي للسيارات، بحثًا يراقب اهتمام الأمريكيين بالمركبات الكهربائية.

أعرب 66% من المشاركين (1056 في المجموع) في الاستطلاع الوطني لموقع Cars.com عن دافع متزايد لشراء سيارة كهربائية، بعد إعلانات الرئيس.

مع ذلك، يعتقد 81% أنه لا تزال هناك عقبات يجب التغلب عليها.

أشار آرون براغمان، رئيس مكتب ديترويت في Cars.com ، إلى أن "الاهتمام بالسيارات الكهربائية يتزايد، إلا أن العوائق المتبقية تشير إلى أن التبني السائد لا يزال بعيدًا عن عقد من الزمان".

التكلفة (34٪) والمدى المحدود (32٪) ونقص محطات الشحن (32٪) تشكل العوائق الرئيسية وفي حدود المعقول.

كما عالج الرئيس بايدن هذه المخاوف، الذي وعد ببناء شبكة وطنية تضم 500000 موقع لشحن السيارات الكهربائية بحلول عام 2030 ، وائتمانات ضريبية وخصومات وحوافز أخرى.

وفقًا للمسح، هناك عامل مثبط آخر وهو عدم وجود سيارات الدفع الرباعي الكهربائية.

ومع ذلك، هناك ترقب إيجابي لطرازات بأسعار معقولة من هذه الفئة قريبًا، بما في ذلك 2021 Volkswagen ID.4 ، و Tesla Model Y ، و 2021 Ford Mustang Mach-E SUV الكهربائية بالكامل.

علاوة على ذلك، تعمل أسعار الوقود المرتفعة لصالح مفتاح EV.

أفاد 35٪ من مالكي السيارات الكهربائية بأنها عامل حاسم في اختيارهم، بينما قال 76٪ من مالكي السيارات الكهربائية إنهم سيفكرون في ذلك بشدة.

وإليك اتجاه مشجع للغاية: 86٪ من مالكي المركبات الكهربائية سيختارون EV مرة أخرى عندما يأتون لاستبدال سيارتهم الكهربائية الحالية.

مع تجاوز إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية 300000 في بداية عام 2021 ، تسير الأمور في الاتجاه الصحيح لسوق السيارات الكهربائية الأمريكية.

ومع ذلك، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه.

وفقًا لـ IHS Markit ، شكلت تسجيلات المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة في عام 2020 ما نسبته 1.8% فقط من حصة السوق.

يأمل براغمان ، "ستستمر المجموعة المتزايدة من شاحنات البيك أب الكهربائية وسيارات الدفع الرباعي، بالإضافة إلى دعم الإدارة الحالية لسوق السيارات الكهربائية، في تسريع وعي المستهلك الذي تشتد الحاجة إليه ويمكن أن يؤدي إلى تحول إيجابي في عادات الشراء في المستقبل القريب".