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تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين iPad Pro 11 وiPad 10.2

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القاهرة - سامية سيد - - جهاز  iPad 10.2-inch

الشاشة: 10.2بوصة.

 

دقة الشاشة: تبلغ 2160× 1620بيكسل.

 

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

 

المعالج: معالج Apple A10 Fusion.

 

الرام: تبلغ 3 جيجابايت.

 

نظام التشغيل: نظام iPadOS14.

 

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل.

 

الكاميرا الأمامية: بدقة 1.2 ميجابيكسل.

 

البطارية: بقوة 8827 mAh.

 

 

جهاز iPad Pro 11-inch

الشاشة: 11 بوصة.

دقة الشاشة: تبلغ 2388× 1668بيكسل.

 

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

 

المعالج: معالج Apple A12Z Bionic.

 

الرام: تبلغ 6 جيجابايت.

 

نظام التشغيل: نظام iPadOS14.

 

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل.

 

الكاميرا الأمامية: بدقة 7ميجابيكسل.

 

البطارية: بقوة 7538 mAh.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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