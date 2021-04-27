شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن أبرز مميزات نظامى iOS 15 وiPadOS 15 المقبلين من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أحدث التسريبات، المميزات الأولى للتحديث القادم من نظام تشغيل أبل iOS 15 وأيضاً تحديث iPadOS 15، حيث من المنتظر أن ينطلق مؤتمر أبل للمطوريين فى 7 يونيو لتقدم الشركة تفاصيل حول خططها القادمة لأنظمة الشركة، فيما كشفت أحدث التسريبات بعض من المميزات المقدمة فى iOS 15 وiPadOS 15.

وتشير أحدث التسريبات إلى أن أبل تقدم فى تحديث iOS 15 ميزة جديدة فى الإشعارات تتيح للمستخدمين تحديد المفضل فى الإشعارات وفقاً لحالة المستخدم الحالية، كما يمكن تحديث الحالة فى الهاتف بسلاسة عبر شاشة القفل، أو مركز التحكم.

كما سيتيح للمستخدمين تغيير الحالة بشكل سريع عن طريق مساعد Siri الرقمي، على أن تختلف الحالات بين القيادة، والعمل، أو النوم، أو فئة مخصصة من الحالات، كما سيمكن للمستخدمين تحديد طريقة لدفع الإشعارات على الهاتف، أو تحديد دفع الإشعارات بتنبيهات صوتية أو بدون تنبيهات صوتية، كما سيتاح إختيار الرد التلقائى على الرسائل فى حالة محددة، كما تقدم أبل تحسينات فى الرد التلقائي.

كذلك فمن المقرر أن تقدم أبل ترقية لتطبيق iMessage، ليقدم تجربة تنافس تطبيقات التواصل الإجتماعى المختلفة، كذلك فستوفر أبل أيضا بعض التغييرات فى واجهة iPadOS 15 التى ستدعم المستخدم بأدوات جديدة فى الشاشة الرئيسية، على أن يتاح للمستخدم تحديد موقع الأدوات على الشاشة الرئيسية، أيضاً تقدم أبل iOS 15 وiPadOS 15 بمعايير أعلى للحماية والآمان.