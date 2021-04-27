تكنولوجيا: ابل تطلق تحديث iOS 14.5 مع معايير أعلى للحماية والخصوصية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت ابل اليوم تحديث iOS 14.5 الذي تقدم من خلاله معايير أكثر كفاءة في حماية خصوصية المستخدم من تتبع التطبيقات، كما يدعم التسجيل في الهاتف مع إستخدام الأقنعة عبر ساعة ابل.

قدمت ابل أحد أهم التحديثات اليوم لمستخدمي هواتف الأيفون، وأجهزة الآيباد في iOS 14.5 و iPad OS 14.5، حيث تنطلق التحديثات بمجموعة من المميزات الهامة في دعم المستخدمين.

ويدعم تحديث iPad OS 14.5 وiOS 14.5 حماية خصوصية المستخدم بكفاءة أعلى وذلك عن طريق الحد من تتبع التطبيقات لمعلومات المستخدم، إلا أن Facebook أشارت إلى أن هذه المميزات الجديدة ستؤدي إلى الإضرار بإيرادات الإعلانات.

كما يتيح هذا التحديث للمستخدمين التسجيل في هاتف الأيفون مع إستخدام الأقنعة عن طريق ساعة ابل الذكية، على أن تعمل الساعة الذكية بنظام watchOS 7.4، حيث لن يحتاج المستخدم لإدخال رمز المرور لفتح الهاتف.

أيضاً يأتي تحديث iOS 14.5 بإصدار جديد من تطبيق “Podcasts” الذي يتميز بتصميم جديد، مع خدمة مدفوعة جديدة في التطبيق، كما يدعم هذا التحديث اللاعبين عبر دعم وحدات التحكم في الألعاب PlayStation 5 و Xbox Series X.

يمكنك أيضاً أن تتمتع في هذا التحديث بدعم مساعد Siri الرقمي لتشغيل الموسيقى من خدمات بث الموسيقى المختلفة، إلا أنه لا يتم تعيين خدمة الموسيقى إفتراضياً.

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