تكنولوجيا: رصد هاتف Honor 50 Pro Plus في قاعدة بيانات benchmark

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الذكية بعنوان Honor 50 Pro Plus، ولقد رصد الهاتف في benchmark برقاقة معالج Snapdragon 888، وشاشة AMOLED بحجم 6.79 إنش، ومعدل تحديث 120 Hz.

إستعرضت التسريبات التي جاءت من benchmark تفاصيل مواصفات هاتف Honor 50 Pro Plus، حيث يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.79 إنش، ودقة عرض 1440 بيكسل بلس، كما يتميز الهاتف بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة، أيضاً يدعم الهاتف تقنية HDR10 بلس.

كما ينطلق هاتف Honor 50 Pro Plus بواجهة Magic UI 4.0، إلا أن التسريبات لم تؤكد على إطلاق الهاتف بخدمات جوجل، أيضاً من المقرر أن ينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 888.

ويدعم الهاتف معايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية، على أن يأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يدعم معايير UFS 3.1 في التخزين،حيث يأتي النموذج الرئيسي بسعة 128 جيجا بايت.

ومن المقرر أن يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل، ويضم الهاتف أيضاً مستشعر 3D ToF، كما تأتي الكاميرة الأمامية المزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يدعم هاتف Honor 50 Pro Plus بطارية بقدرة 4400 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

المصدر

اعلان





