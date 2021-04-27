شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مبيعات الهواتف الذكية العالمية سترتفع بنسبة 13% فى عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أنه من خلال الانتقال إلى هواتف الجيل الخامس، ستزيد إيرادات الهواتف الذكية العالمية بأكثر من 13% (على أساس سنوي) في عام 2021، وهو أعلى نمو للإيرادات في ست سنوات، فيما ستمثل الصين والولايات المتحدة والهند واليابان 54% من إجمالي عائدات بيع الهواتف الذكية بالجملة في جميع أنحاء العالم في عام 2021.

وعلى الرغم من عدم اليقين الاقتصادي وتراجع ثقة المستهلك الناجم عن فيروس كورونا، سيكون السوق قادرًا على الانتعاش مرة أخرى في عام 2021، وفقًا لأحدث الأبحاث من شركة Strategy Analytics، ووفقًا لديفيد كير، نائب الرئيس الأول بالشركة، لا يزال هناك خطر سلبي من حيث الحجم والقيمة في الهند والبرازيل، اللتين تعانيان من ارتفاعات كبيرة في Covid-19 حاليًا.

وقال كير في بيان "مع ذلك، بشكل عام، نظل متفائلين بشكل متواضع بشأن مبيعات الاستبدال والعملاء الجدد"، وقال بوريس ميتودييف مدير مشارك في Strategy Analytics:" على الرغم من انخفاض إيرادات البيع بالجملة للهواتف الذكية العالمية بنسبة -5 في المائة على أساس سنوي في عام 2020، نتيجة لوباء فيروس كورونا العالمي، "نتوقع أن تنتعش بقوة +13% في عام 2021 وأن ​​تستمر في الارتفاع في السنوات التالية".

وقال التقرير إن حجم مبيعات الهواتف الذكية العالمية سينمو بأكثر من 7% (على أساس سنوي) عند 1.4 مليار وحدة، وسينمو متوسط ​​سعر البيع بالجملة للهواتف الذكية العالمية (ASP) بأكثر من 6 % إلى 294 دولارًا في عام 2021، مما يؤدي إلى إيرادات مبيعات الهواتف الذكية بالجملة تتجاوز 400 مليار دولار.