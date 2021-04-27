شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: IDC: الهند تتصدر قائمة الدول المنفقة على الحلول الأمنية فى آسيا خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة IDC للأبحاث السوقية، أنه بناءً على زيادة اعتماد السحابة والهجرة الهائلة للعمل من المنزل، ستشكل أستراليا والهند 26 % من إجمالى الإنفاق الأمنى فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ فى عام 2021، حيث تعد أستراليا والهند هما أكبر دولتين من حيث الإنفاق الأمنى نظرًا لوجود عدد كبير من الشركات التى تلبى احتياجات العملاء المحليين والدوليين.
وبشكل عام، من المتوقع أن يصل الإنفاق على الأجهزة والخدمات والبرمجيات الأمنية فى آسيا / المحيط الهادئ إلى 23.1 مليار دولار فى عام 2021 بزيادة قدرها 12.6% عن العام السابق.
وتتوقع IDC أن ينمو الاستثمار فى المنتجات والخدمات المتعلقة بالأمن بمعدل نمو سنوى مركب مدته خمس سنوات بنسبة 13.3% خلال فترة التوقعات (2019- 24) وأن يصل إلى 35 مليار دولار بحلول عام 2024.
ولعل الصناعات التى تشهد أكبر زيادة فى الإنفاق الأمنى هذا العام هى حكومة الولاية / الحكومة المحلية (18.5%)، والنقل (13.9%)، وتجارة التجزئة (13.7%) مدفوعة بزيادة التركيز على أمن البيانات، والتجارة الإلكترونية، العمل من المنزل، ورقمنة المراقبة اللوجستية، والمدفوعات، والعقود.
وذكر تقرير IDC أن الشركات الكبيرة (500- 1000 موظف) والشركات الكبيرة جدًا (أكثر من 1000 موظف) ستكون مسئولة عن ثلثى إجمالى الإنفاق المرتبط بالأمن فى عام 2021.