شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: IDC: الهند تتصدر قائمة الدول المنفقة على الحلول الأمنية فى آسيا خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة IDC للأبحاث السوقية، أنه بناءً على زيادة اعتماد السحابة والهجرة الهائلة للعمل من المنزل، ستشكل أستراليا والهند 26 % من إجمالى الإنفاق الأمنى ​​فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ فى عام 2021، حيث تعد أستراليا والهند هما أكبر دولتين من حيث الإنفاق الأمنى ​​نظرًا لوجود عدد كبير من الشركات التى تلبى احتياجات العملاء المحليين والدوليين.

وبشكل عام، من المتوقع أن يصل الإنفاق على الأجهزة والخدمات والبرمجيات الأمنية فى آسيا / المحيط الهادئ إلى 23.1 مليار دولار فى عام 2021 بزيادة قدرها 12.6% عن العام السابق.

وتتوقع IDC أن ينمو الاستثمار فى المنتجات والخدمات المتعلقة بالأمن بمعدل نمو سنوى مركب مدته خمس سنوات بنسبة 13.3% خلال فترة التوقعات (2019- 24) وأن يصل إلى 35 مليار دولار بحلول عام 2024.

ولعل الصناعات التى تشهد أكبر زيادة فى الإنفاق الأمنى ​​هذا العام هى حكومة الولاية / الحكومة المحلية (18.5%)، والنقل (13.9%)، وتجارة التجزئة (13.7%) مدفوعة بزيادة التركيز على أمن البيانات، والتجارة الإلكترونية، العمل من المنزل، ورقمنة المراقبة اللوجستية، والمدفوعات، والعقود.

وذكر تقرير IDC أن الشركات الكبيرة (500- 1000 موظف) والشركات الكبيرة جدًا (أكثر من 1000 موظف) ستكون مسئولة عن ثلثى إجمالى الإنفاق المرتبط بالأمن فى عام 2021.