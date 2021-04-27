شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد منصة Reddit لفشلها فى إزالة محتوى اعتداء جنسى على الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت سيدة دعوى قضائية ضد منصة المناقشة الشهيرة على الإنترنت Reddit بزعم أنها سمحت لصديقها السابق بنشر صور ومقاطع فيديو جنسية لها كان قد التقطها دون موافقتها عندما كانت تبلغ من العمر 16عامًا، وقالت المرأة، التى تم تحديدها تحت الاسم المستعار جين دو، إن "ريديت تستفيد عن قصد من التطبيق المتساهل لسياسات المحتوى الخاصة بها، بما فى ذلك المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال"، حسب صحيفة The Verge، نقلاً عن وثائق المحكمة.

واتهمت السيدة منصة ريديت بتوزيع المواد الإباحية للأطفال، وعدم الإبلاغ عن مواد الاعتداء الجنسى على الأطفال، وانتهاك قانون حماية ضحايا الاتجار، فيما نفت المنصة التهم الموجهة إليه.

وادعت المرأة أن عدم ازالة Reddit المحتوى المبلغ عنه ينتهك FOSTA- SESTA، وهو تعديل لقانون آداب الاتصالات القسم 230 الذى يجرّد حماية الملاذ الآمن من الخدمات عبر الإنترنت لمحتوى الاتجار بالجنس، يُفترض أن Reddit انتهك القانون من خلال عرض إعلانات جعلت الصور "فعلًا جنسيًا تجاريًا"، ويُزعم أنها كانت تعلم أن هذا النوع من المواد موجود فى خدمتها بينما تتسامح مع وجودها.

وقال متحدث باسم الشركة فى بيان: "مواد الاعتداء الجنسى على الأطفال (CSAM) ليس لها مكان على منصة Reddit، ونحن نحافظ بنشاط على السياسات والإجراءات التى لا تتبع القانون فحسب، بل تتجاوزه وتتجاوزه"، وادعت المرأة أنه فى عام 2019، نشر صديقها السابق المسيء صورًا ومقاطع فيديو فاضحة على موقع Reddit التقطها دون علمها أو موافقتها، وعندما نبهت مشرفى Reddit، انتظروا "عدة أيام" قبل إزالة المحتوى.

وقالت أيضا: "سمح مسؤولو Reddit للرجل بالاستمرار فى النشر وإنشاء حساب جديد عندما تم حظر حسابه القديم".

وجاء فى الشكوى: "نظرًا لأن رديت رفضت المساعدة، فقد كان على جين دو أن تراقب ما لا يقل عن 36 موقعًا فرعيًا، وهو ما سمح له رديت لصديقها السابق باستخدامه مرارًا وتكرارًا لنشر المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال".

وذكر التقرير أن المرأة تسعى لرفع دعوى جماعية تمثل أى شخص لديه صور أو مقاطع فيديو مماثلة تم نشرها على موقع Reddit عندما كان عمره أقل من 18 عامًا.