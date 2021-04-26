تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن كاميرة بدقة 108 ميجا بيكسل في Nokia X50 القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن خطط HMD لدعم هاتفها المرتقب Nokia X50 بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، ورقاقة معالج Snapdragon 775.

قدمت HMD مجموعة من الإصدارات من الهواتف الذكية خلال الفترة الأخيرة، حيث كشفت الشركة عن سلسلة C وG وأيضاً سلسلة X، وفي تفاصيل جديدة جاءت عبر “Nokiapoweruser” كُشِف عن خطط الشركة لإطلاق إصدار جديد بعنوان Nokia X50.

ويدعم هاتف Nokia X50 المرتقب رقاقة معالج Snapdragon 775، مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، ويظهر معالج Snapdragon 775 في التسريبات بنموذج رقم SM7350، وهو الإصدار الذي تقدمه الشركة بعد الإصدار الحالي Snapdragon 765G.

ومن المتوقع أن ترتكز رقاقة Snapdragon 775 على دقة تصنيع 5 نانومتر، كما يأتي المعالج بتحسينات في الآداء، من جانب أخر يأتي هاتف Nokia X50 بعدد 5 من الكاميرات مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، وعدسات Zeiss، وتقنية OZO في الصوتيات.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة عدسات telephoto، وعدسات بزوايا عرض واسعة وأيضاً macro مع كاميرة لعمق التصوير، أيضاً تشير التسريبات إلى أن هاتف Nokia X50 يأتي بحجم شاشة 6.5 إنش، وجودة عرض QHD بلس، مع معدل تحديث 120Hz، وقدرة بطارية 6000 mAh، ومن المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار في الربع الثالث من 2021.

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