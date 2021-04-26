تكنولوجيا: شاومي تسجل مبيعات أكثر من مليون وحدة من سوارة Mi Smart Band 6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي اليوم عن تسجيل مبيعات تصل إلى أكثر من مليون وحدة من إصداراها الجديد من السوارات الذكية Mi Smart Band 6.

أطلقت شركة شاومي سوارة Mi Smart Band 6 الذكية في السوق الصيني بدءاً من 2 من شهر أبريل الجاري، ومن ثم انطلقت السوارة الذكية للأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة.

ولقد حققت سوارة Mi Smart Band 6 الذكية شحنات تتخطى مليون وحدة خلال 17 يوم من إطلاقها رسمياً للبيع في الأسواق، إلا أن سوارة Mi Band 4 إستطاعت أن تصل إلى نفس نسبة الشحنات خلال 8 أيام فقط.

أيضاً إستطاعت شاومي أن تستمر في الإستحواذ على المركز الثاني بين الشركات المطورة للأجهزة القابلة للإرتداء، منذ إنطلاق الشركة بإصدارها الأول Mi Band خلال 2014، والتي جاءت بثلاثة من مصابيح LED، ودون مستشعر ضربات القلب والتي حققت مبيعات 10 مليون وحدة خلال 9 أشهر.

يذكر أن شاومي قدمت سوارة Mi Smart Band 6 بشاشة AMOLED بحجم 1.56 إنش، ودقة عرض 152 في 486 بيكسل، كما تدعم قياس نسبة الأكسجين في الدم SpO2، ورصد معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، كما تستمر البطارية بعمر الشحن لمدة 14 يوم.

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