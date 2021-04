شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل فوز صناعة ألعاب الفيديو بأول أوسكار مع فيلم وثائقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فيلم "كوليت" بجائزة الأوسكار لهذا العام لأفضل فيلم وثائقي (موضوع قصير) وكوليت فيلم قصير ظهر في لعبة Oculus VR Medal of Honor: Above and Beyond، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها مشروع صناعة ألعاب الفيديو بجائزة الأوسكار.

وتدور قصته حول ظهور "كوليت" إحدى الناجين من المقاومة الفرنسية، كوليت مارين كاثرين، وهي عائدة إلى ألمانيا لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لزيارة معسكر السخرة حيث قُتل شقيقها، يتم تقديم الفيلم الوثائقي بتنسيق ثنائي الأبعاد تقليدي سواء شاهدته في تطبيق Oculus TV أو في أي مكان آخر.

ويقول مايك دوران ، مدير الإنتاج في Oculus Studios ، في بيان: "البطل الحقيقي هنا هو كوليت نفسها، التي شاركت قصتها بنزاهة وقوة"، "كما نرى في الفيلم، تتطلب المقاومة شجاعة ، لكن مواجهة ماضي المرء قد يتطلب المزيد، كان السماح لنا بالحفاظ على هذا للأجيال القادمة عملاً حقيقياً من الشجاعة والثقة.

وتابع دوران: إنه لشرف كبير حقًا أن أكون مرشحًا، إنها لحظة رائعة للفوز، يسعدنا هذا التقدير من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة ونود أن نتقدم بخالص التهاني لجميع زملائنا المرشحين.