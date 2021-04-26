شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google Photos يطرح أدوات جديدة لتعديل الصور على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تطبيق Google Photos أدوات جديدة لتعديل الصور مثل "Sharpen" و "Denoise" الجديدة على منصة أندرويد، حيث سيلاحظ المستخدمون الآن أنه عند فتح أى صورة والضغط على زر "تعديل" سيظهر لهم خيارى "Sharpen and Denoise" عند التنقل إلى "الضبط" والتمرير إلى نهاية دائرة العرض.

وبحسب التقرير، فيوجد خيارى التعديل الجديدين بشكل مباشر بين خيارى "Pop" و"Vignette" الحاليين، وتم تمييز هذه الإضافات بنقطة صفراء، تمامًا مثلما حدث عندما تم إطلاق تأثير "HDR" لهواتف Pixel ومشتركى Google One، حسبما ذكرت 9To5Google.

وكلاهما يتميز بزيادات تتراوح من 0 إلى 100، بينما تتماشى الوظائف مع تطبيقات تحرير الصور الأخرى، ويعمل Sharpen على إنشاء صورة أقل ضبابية، بينما يعمل Denoise غالبًا على إزالة حبيبات الخلفية، وعند تطبيقه على الحد الأقصى، يكون التأثير واضحًا جدًا وليس دقيقًا جدًا فى اختبار قصير جدًا.

وقال التقرير إن أدوات Sharpen و Denoise فى Google Photos لأجهزة أندرويد لا تزال فى طور النشر عبر تحديث من جانب الخادم.