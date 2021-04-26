شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تنهى عمل ميزة "الأسئلة والأجوبة" التابعة لها من محرك البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل العملاقة للبحث على الإنترنت أنها ستسحب ميزة Q&A او "Questions & Answers on Google" بداية من 30 يونيو، حيث تم الكشف عن ذلك من خلال تحديث صفحة دعم جوجل.

وقالت الشركة فى بيانها: "اعتبارًا من 30 يونيو2021، لم نعد نقدم ميزة السؤال والإجابة على بحث جوجل، ولتنزيل نسخة من الأسئلة والإجابات التى ساهمت بها، انتقل إلى Google Takeout وحدد البحث عن مساهمات، ثم أكمل هذه الخطوة بحلول 30 يونيو لإنشاء سجل لجميع مساهماتك، بما فى ذلك أسئلتك وإجاباتك ".

وفى وقت سابق من هذا الشهر، قررت جوجل أيضًا إغلاق تطبيق التسوق عبر الأجهزة المحمولة لنظامى التشغيل Android وiOS، وأخبر متحدث باسم جوجل موقع 9to5Google، أن التطبيق سيستمر فى العمل حتى يونيو، وقال المتحدث: "فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة، لن ندعم تطبيق Shopping بعد الآن، حيث إن جميع الوظائف التى يوفرها التطبيق للمستخدمين متاحة فى علامة التبويب Shopping، وسنستمر فى إنشاء الميزات داخل علامة التبويب Shopping و Google الأخرى".

وقبل ذلك فى فبراير، قالت جوجل إنها ستوقف التطوير الداخلى للألعاب لـ Stadia، مما يجعل خدمة بث الألعاب المستندة إلى مجموعة النظراء تعتمد كليًا على عناوين من مطورى الألعاب والناشرين الآخرين، وقالت الشركة إنها ستغلق الوحدة بسبب ارتفاع تكاليف تطوير الألعاب التى تجذب المستخدمين.