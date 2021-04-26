تكنولوجيا: Oppo تكشف عن المواصفات الرئيسية لجهاز Smart TV K9 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Oppo عن الملامح الرئيسية لجهازها القادم Smart TV K9 إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب في 6 من مايو.

تعقد شركة Oppo الحدث القادم في شهر مايو المقبل لإطلاق إصدار جديد من أجهزة التلفاز الذكية بعنوان Smart TV K9، كما تقدم الشركة خلال الحدث OPPO K9 5G، وOPPO Enco Air، مع سوارة OPPO Band جديدة.

ولقد نشرت Oppo إعلانات تشويقية كشفت من خلالها عن المواصفات الرئيسة لجهاز OPPO Smart TV K9، حيث كشفت في إعلانها على Weibo أن جهاز التلفاز ينطلق بأحجام 43، و55، و65 إنش، كما تدعم شاشة الجهاز إخراج 1.07 مليار من الألوان، كما تشير التوقعات إلى أن Oppo تقدم كافة الأحجام بدقة عرض 4K UHD.

كما تدعم الشاشة تغطية لونية من ألوان DCI-P3 gamut بنسبة 93%، أيضاً تتميز الأجهزة بمعايير HDR10 بلس، ومن المرتقب أن تقدم Oppo تفاصيل أكثر دقة حول جهاز OPPO Smart TV K9 الذكي خلال الحدث الذي ينطلق في 6 من مايو.

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