تكنولوجيا: vivo تطلق هاتف iQOO 7 Legend للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت iQOO العلامة الفرعية لشركة vivo هواتف iQOO 7 و iQOO 7 Legend للأسواق العالمية، حيث قدمت الشركة الهواتف اليوم في السوق الهندي.

يأتي الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف iQOO 7 بمواصفات تحاكي iQOO Neo5 مع إعدادات كاميرة بتصميم رأسي ورقاقة معالج Snapdragon 870، بينما تقدم الإصدار iQOO 7 الذي قدم في السوق الصيني إلى الأسواق العالمية بعنوان iQOO 7 Legend.

ينطلق هاتف iQOO 7 Legend للأسواق العالمية برقاقة معالج Snapdragon 888، كما طور تصميم الهاتف بالتعاون مع BMW M Motorsport، ايضاً يتضمن الهاتف معايير UFS 3.1 في التخزين وLPDDR5 في الذاكرة العشوائية، كما يضم الهاتف غرف بخار بحجم 4096 مم مربع للتبريد السائل لدعم آداء أفضل في الألعاب.

كما يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.62 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، وتأتي الشاشة بمعدل تحديث 120Hz، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم هاتف iQOO 7 Legend مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر telephoto بدقة 13 ميجا بيكسل لدعم تكبير بصري حتى مرتين.

أيضاً ينميز الهاتف بقدرة بطارية 4000 mAh، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، أي أقل من الإصدار المقدم في السوق الصيني الذي جاء بشاحن 120W.

ويأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، على أن يتوفر الهاتف بدءاً من الأول من مايو على موقع أمازون.

يأتي هاتف iQOO 7 بشاشة AMOLED بحجم 6.62 إنش، وتدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ونسبة سطوع في الشاشة 1300 nit.

كما تضم الإعدادات الثلاثية للكاميرة الخلفية مستشعر Sony IMX598 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل B&W، يدعم هاتف iQOO 7 بطارية بقدرة 4400 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

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