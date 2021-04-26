شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن ميزة فى جهاز التعقب AirTags .. اعرف ايه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن ميزة متوفرة في جهاز التعقب AirTag الذي يمكن إرفاقه في المفاتيح والمحفظة والحقيبة والأمتعة، وتساعد المستخدم في العثور على أغراضه عند فقدانها عن طريق تطبيق Find My المتوفر على الهاتف.

وقال موقع macrumors.com إن الميزة التي كشفت عنها أبل تتمثل في أن جهاز AirTag الذي يبقى بعيداً عن صاحبه لفترة زمنية طويلة يصدر صوتاً عند تحريكه لتنبيه أي شخص قريب منه بحيث يصبح من الممكن العثور عليه حتى وإن لم يكن أي جهاز يعمل بنظام iOS موجوداً بالقرب منه.

ولم تحدد أبل في وثائقها المقصود بالمدة الزمنية المطولة، وعندما تم طرح السؤال عليها، أجابت الشركة بأن المدة المطولة حالياً هي 3 أيام، لكنها أشارت إلى إمكانية تغيير ذلك مستقبلاً، وباستطاعة أبل تعديل المدة من خلال شبكة Find My التي تتيح لها التحكم بإعدادات النظام، وقد تتخذ الشركة القرار بعد مرور وقت من الزمن لترى إن كانت مدة 3 أيام طويلة جداً أم قصيرة.

وفي حال وجد أحدهم جهاز AirTag بعد سماع صوت صادر منه، يمكنه أن يستخدم أي جهاز iOS أو اندرويد ليرى إن كان صاحبه قد أعلن بأنه مفقود، وبالتالي يمكن لمن وجده أن يساعد في إرجاعه.

يذكر أن الجهاز يكلف 29 دولاراً، ويمكن شراء 4 منه مقابل 99 دولاراً، وقد فتحت الشركة طلبات الحجز المسبق عليه بداية من الجمعة الماضية 23 أبريل، فيما ستشحنه بدءاً من 30 أبريل الجاري.