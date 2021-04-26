شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه تقنية DLSS وما هى أهميتها فى الألعاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت شركة نيفيديا لكروت الشاشة تقنية جديدة تعرف بـ DLSS والتى تعتبر اختصارا لجملة Deep Learning Super Sampling، وهى جزء كبير من ميزات أجهزة الجيل التالى الموجودة فى بطاقات Nvidia RTX.

تقنية DLSS

هى تقنية رفع مستوى الصورة التى طورتها شركة Nvidia وهى حصرية لبطاقات رسومات Nvidia للاستخدام فى الوقت الفعلى فى ألعاب فيديو محددة، وذلك باستخدام التعلم العميق لترقية الصور منخفضة الدقة إلى دقة أعلى للعرض على شاشات الكمبيوتر عالية الدقة.

عند استخدام DLSS

يمكن فقط استخدم DLSS فى الألعاب التى تدعمها، وهى قائمة تنمو بسرعة، مع ملاحظة أن لكل لعبة أيضًا متطلباته الخاصة لـ DLSS، مثل العرض بدقة دنيا، لأن هذا هو ما تم تدريب الشبكة العصبية عليه، وبشكل أساسي، يكون DLSS مفيدًا جدًا عند استخدام شاشة عالية الدقة (على سبيل المثال 4K، قرارات فائقة الدقة أو 1440 بكسل) بمعدل إطارات مستهدف يبلغ حوالى 60 إطارًا فى الثانية.

كما أنها مفيدة بشكل لا يصدق عند تنشيط خدعة الطرف الرئيسى الأخرى لبطاقات RTX - تتبع الأشعة، ويمكن أن يعوض DLSS فقدان أداء تتبع الأشعة بشكل جيد جدًا، وكانت النتيجة النهائية مذهلة فى بعض الأحيان.