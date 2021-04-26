شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يكتشفون نوعا جديدا من الأخطبوط المائى في المحيط الهادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر نوع جديد من الأخطبوط يعيش في الجزء الشمالي من الجبال البحرية الإمبراطورية، واكتشف علماء هذا النوع الجديد من الأخطبوط وسط سلسلة تمتد على طول قاع شمال غربي المحيط الهادئ، وأطلقوا على هذا النوع اسم Grimpoteuthis imperator، كما تمت الدراسة باستخدام الرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي بالإضافة لتحليل الجينات من عينات الأنسجة.

Grimpoteuthis هو جنس من رخويات رأسيات الأرجل من رتبة الأخطبوطات الذي يتميز بزعانف غريبة على شكل آذان تشع من رأسه، والتي أكسبته لقب "الأخطبوط دامبو"، وعلى الرغم من أنها تعتبر كائنات غريبة، إلا أنها تشكل جزءًا مهمًا من الحيوانات الضخمة في موائل أعماق البحار، والتي تسكن فيها حوالي 7000 متر من العمق حتى الآن، وفق ما نقل موقع ناشونال جيوجرافيك.



شكل الاخطبوط المائى

وكانت الأساليب الحالية المستخدمة لوصف هذه رأسيات الأرجل الجديدة، بالإضافة إلى الأنواع الأخرى من أعماق المحيط، وتتطلب غالبًا تقنيات غازية مثل التشريح الذي يسمح بفحص أعضائها الداخلية أو الخصائص الأخرى لتشكلها، والتي بالنسبة لها بشكل عام يعني الضرر ويصل لحد موت العينات المدروسة بشكل متكرر، ما يعد مصدر إزعاج كبير عندما يتعلق الأمر بدراسة الكائنات ذات التفرد الخاص أو القيمة وتعرضها لخطر الانقراض.

وتمكن المشرفون على الدراسة من تحليل شكل القشرة والخياشيم والجهاز الهضمي، بالإضافة إلى الخصائص الفردية في الجهاز العصبي والأعضاء الحسية. واتضح أن Grimpoteuthis imperator لها شكل قلب فريد من نوعه للأخطبوطات.

وبهذه الطريقة، تمكن الباحثون من تحديد التفاصيل التي تضمنت أشكال قوقعته وخياشيمه، وتشكيل الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى الهياكل الأصغر مثل الجهاز العصبي والأعضاء الحسية، ولكن أيضًا الحروف المورفولوجية التي لم يتم استخدامها حتى الآن في وصف أنواع الأخطبوط مثل شكل القلب الجهازي.