تكنولوجيا: موتورولا تعلن رسمياً عن هاتف Moto G20 بمعدل تحديث 90Hz وسعر 149 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا رسمياً اليوم عن هاتف Moto G20 الذي ينطلق بشاشة تدعم معدل تحديث 90Hz، مع بطارية بقدرة 5000 mAh، وسعر 149 يورو.

يتميز هاتف Moto G20 بشاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش وجودة عرض HD بلس، كما تدعم الشاشة معدل تخديث 90Hz، وأبعاد 20:9، وتضم نتوء للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 13 ميجا بيكسل.

كما يدعم هاتف Moto G20 رقاقة معالج Unisoc T700 بثماني من الأنوية والتي تتضمن اثنان من أنوية Cortex-A75، و6 من أنوية Cortex-A55، مع كرت شاشة Mali G52، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

وفي الكاميرة الخلفية يضم هاتف Moto G20 مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير وmacro.

كما يدعم هاتف Moto G20 بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن بقدرة 10W، ويأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11، وواجهة My UX، وينطلق هاتف Moto G20 بألوان الوردي والأزرق، على أن يتوفر في السوق الأوروبي بسعر 149 يورو.

المصدر

اعلان





