شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يتيح للمستخدمين قريبًا إرسال رسائل تختفى بعد 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوى تطبيق المراسلة الفورية واتس آب حاليًا على خيار إرسال رسائل ذاتية الإختفاء خلال 7 أيام كخيار وحيد، لكن من المتوقع أن تطرح المنصة قريبًا خيار اختفاء الرسائل فى غضون 24 ساعة أيضًا، حيث اكتشفها WABetaInfo، موقع الويب الذى يتتبع الميزات والتغييرات القادمة.

ووفقًا لـ WABetaInfo، ستتم إضافة عمر 24 ساعة للرسالة إلى قسم الرسائل المختفية حيث تحصل حاليًا على خيارات "تشغيل" أو "إيقاف تشغيل" التى تحدد الإعداد الافتراضى للرسائل المختفية إلى 7 أيام، وبعد طرح ذلك، سيكون أمام مستخدمى واتس آب 7 أيام أو 24 ساعة للاختيار من بينها كفترة صلاحية لجميع الرسائل فى الدردشة لاحقًا.

ويبدأ واتس آب فى طرح سرعات تشغيل متعددة للرسائل الصوتية لمستخدمى الإصدار التجريبى من أندرويد، ويضيف تقرير WABetaInfo أيضًا أنه سيتم نشر هذه الميزة على iOS و Android و Web / Desktop من خلال تحديث مستقبلي.

وفى الآونة الأخيرة، اقترح WABetaInfo أيضًا أن واتس آب يعمل على إضافة الدعم لإرسال وسائط التدمير الذاتى على واتس آب، وبمجرد طرح الميزة، سيقوم واتس آب بتنبيه مستخدميها من خلال توضيح أنه سيسمح لهم بإرسال الصور ومقاطع الفيديو بشكل أكثر خصوصية، ومع ذلك، سيكون لدى المستلم خيار التقاط لقطات شاشة لحفظ وسائط التدمير الذاتي.