شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ستستمر عملة البتكوين الرقمية في التداول أسفل مستويات 50 ألف دولار كثيرًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت عملة البتكوين بنسبة 1.77% إلى 50269.9 دولارًا يوم السبت الماضي، وخسرت 906.75 دولارًا عن إغلاقه السابق، وتتداول العملة الرقمية الأشهر في العالم قرب مستويات 49 ألف دولار وفقا لCNBC.

وانخفضت عملة البتكوين بنسبة 22.5% عن أعلى مستوى لها في العام عند 64 ألف و895 دولارًا في 14 أبريل.

وعانت البتكوين والعملات المشفرة الأخرى من خسائر فادحة يوم الجمعة الماضية وسط مخاوف من أن خطة الرئيس الأميركي جو بايدن لزيادة ضرائب أرباح رأس المال ستحد من الاستثمار في الأصول الرقمية.

ولكن بينما أضاءت وسائل التواصل الاجتماعي منشورات عن الخطة تضر بالعملات المشفرة، وشكوى المستثمرون الأفراد من الخسائر، قال بعض التجار والمحللين إن الانخفاضات من المرجح أن تكون مؤقتة.

وكان هناك قبول متزايد من جانب المستثمرين الأفراد والمؤسسات للعملات الرقمية كفئة أصول مشروعة.

وتزامن ذلك مع طفرة في التداول عبر الإنترنت في الأسهم والعملات المشفرة من قبل المستثمرين.

ولكن يبقى السؤال هل ستستمر العملة الرقمية بتكوين في التداول كثيرًا تحت مستوى 50 ألف دولار خلال الفترة القادمة، أم ستعود إلى مستوياتها القياسية من جديد؟.