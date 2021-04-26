Polaroid تكشف عن أصغر كاميرا فورية في العالم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ 49 دقيقة

كشفت شركة بولارويد الأمريكية عن أصغر كاميرا فورية في العالم بعد تزويدها بالعديد من الوظائف المتطورة.

والكاميرا الفورية الجديدة هي Polaroid Go، وتعتبر أصغر كاميرا فورية تناظرية في العالم كما تثبت أبعادها.

ويبلغ طول الكاميرا 5.9 إنشات (105 ميليمتر) وعرضها 3.3 إنشات (83.9 ميليمتر) وارتفاعها 2.4 إنش (61.5 ميليمتر)، وتأتي بوزن 242 جرام دون علبة الفيلم.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن كاميرا Polaroid Go تستمد بعض الوظائف المتطورة من الموديل الأكبر Polaroid Now.

ومن بين تلك الوظائف مرآة السيلفي Selfie Mirror والميقاتي الذاتي والفلاش الديناميكي Dynamic Flash والتعرض المزدوج Double Exposure.

ويوفر العداد الموجود على الجانب الخلفي معلومات حول “مساحة الذاكرة” التي لا تزال متاحة.

وتكفي شحنة البطارية سعة 750 مللي أمبير ساعة، والتي يتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB، لتصوير 15 لفة من أفلام Go.

وتمتاز العدسة ببُعد بؤري مكافئ 34 ملم وفتحة عدسة F/12 وF/52، وأوقات مصراع بين 1/125 و30 ثانية وفلاش.

وأعلنت شركة بولارويد عن توافر الكاميرا الفورية Polaroid Go الجديدة بسعر يبلغ 100 دولار أمريكي.