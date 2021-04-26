موتورولا تكشف عن هاتفين جديدين يعملان بنظام Android 11

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت شركة موتورولا عن اثنين من هواتفها الذكية الجديدة Moto G60 وMoto G40 Fusion الجديدين واللذان يعملان بنظام التشغيل Android 11.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الهاتف Moto G40 Fusion يأتي بشاشة FHD+ قياس 6.78 بوصة مع معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز.

الهاتف مزود بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل، وكذلك كاميرا ثلاثية في الخلف تبلغ دقة عدستها الرئيسية 64 ميجابيكسل.

والعدسة الثانية ذات زاوية واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، أما العدسة الثالثة فمخصصة لحساب بيانات العمق بدقة 2 ميجابيكسل.

ويعتمد هاتف موتورلا على المعالج Snapdragon 732G، مع 4 أو 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة داخلية سعة 64 أو 128 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها باستخدام بطاقة microSD.

وتتميز البطارية بسعة كبيرة نسبيا ويمكن شحنها حتى 20 واطا عبر USB Type C.

ويشبه الهاتف Moto G60 شقيقه في معظم التفاصيل، مع بعض الاختلافات الرئيسية في إعداد الكاميرا.

وتم تجهيزه بكاميرا رئيسية موجودة في الخلف بدقة 108 ميجابيكسل، بينما تتمتع كاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل.

كذلك تبلغ ذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجابايت والذاكرة الداخلية 128 جيجابايت.