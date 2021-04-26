تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق هاتف جديد بمستشعر مميز بدقة 200 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط العملاق الصيني شاومي لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية بمستشعر كاميرة مميز بدقة 200 ميجا بيكسل.

في تقرير نشر عبر ITHome كُشِف عن تطوير العملاق الصيني شاومي لإصدار جديد من الهواتف الذكية يأتي بمستشعر كاميرة بدقة 200 ميجا بيكسل، ليكون أكبر مستشعر للكاميرة قدم في الهواتف الذكية حتى الآن.

تستهدف شركة شاومي التركيز على تطوير تقنية الكاميرة في إصدارات الشركة من الهواتف الذكية، فبعد أن قدمت العملاق الصيني أكثر من إصدار بمستشعر 108 ميجا بيكسل، تتجه العملاق الصيني لدفع ترقية جديدة في الجيل القادم من هواتفها الذكية.

وتشير التسريبات إلى أن المستشعر القادم بدقة 200 ميجا بيكسل يأتي من العملاق الكوري سامسونج، كما تشير التوقعات إلى أن المستشعر سيأتي بوحدة بيكسل 0.64um، ولكن أقل من وحدة بيكسل 1.4μm المقدمة في مستشعر سامسونج ​​ISOCELL GN2.

من جانب أخر كشفت تسريبات نشرت عبر “@IceUniverse” أن العملاق الكوري تستعد لإطلاق مستشعر مبتكر هذا العام من سلسلة ISOCELL وبدقة 200 ميجا بيكسل.

ولقد ألمحت سامسونج أيضاً في وقت سابق إلى تطوير مستشعر جديد بدقة 200 ميجا بيكسل، والذي يأتي بعد إصدار الشركة الأخير المميز بدقة 108 ميجا بيكسل الذي قدم خلال الفترة الماضية في هاتف Galaxy S21 Ultra.

ومن المتوقع أيضاً أن تقدم سامسونج مستشعرها الجديد المميز بدقة 200 ميجا بيكسل في سلسلة هواتف الشركة المميزة Galaxy S22، بينما تشير بعض التسريبات إلى أن المستشعر سيقدم في إصدار الشركة القادم من الهواتف القابلة للطي.

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