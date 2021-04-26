تكنولوجيا: هكذا يُستخدم كلوب هاوس للترويج لمنافسات كرة القدم

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Clubhouse ، المنصة الاجتماعية الصوتية، عن شراكة مع الرابطة الوطنية لكرة القدم لبعض البرامج خلال مسودة NFL القادمة.

وسوف يستضيف اتحاد كرة القدم الأميركي سلسلة من الغرف ذات الطابع المسود في Clubhouse ابتداءً من يوم الاثنين وطوال الأسبوع، والتي ستتضمن تقييمات للاعبين، ومسودة وهمية للجماهير، ومحادثة مع خريجي فريق كرة القدم من جامعة ألاباما وفقا لموقع TheVerge.

ويمكن لعشاق كرة القدم الدخول إلى غرف اتحاد كرة القدم الأميركي في Clubhouse لمتابعة الاختيارات التي تم الإعلان عنها والاستماع إلى "المناقشات التي تضم شخصيات NFL الرئيسية - من الرياضيين والمدربين إلى شخصيات الشبكة"، وفقًا لبيان صادر عن Clubhouse، ويمكن دعوة المشجعين من قبل الوسطاء لطرح مسودة الأسئلة أو مشاركة ردود الفعل.

وشهد Clubhouse عامًا أول ضخمًا، مع أكثر من 10ملايين عملية تنزيل، وأثار مجموعة من المنتجات الصوتية المنافسة من Twitter وLinkedIn وDiscord وSpotify وSlack وFacebook.

وجاء ظهوره الأول في مارس 2020 في ذروة جائحة الفيروس التاجى، عندما كان الناس يعزلون ويتحولون إلى منصات الإنترنت للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وكالة بلومبرج أن قيمة Clubhouse تقدر بنحو 4 مليارات دولار، لا يزال Clubhouse مخصصًا للمدعوين فقط، ولا يتوفر بعد على أجهزة Android.