بالصورة: العثور على نوع جديد من “الأخطبوط العملاق”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أبريل 2021 11:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - أبريل - 2021 10:55 صباحًا

اكتشف علماء نوعا جديدا من الأخطبوط العملاق، يعيش في الجزء الشمالي من الجبال البحرية الإمبراطورية، وهي سلسلة تمتد على طول قاع شمال غربي المحيط الهادئ.

وأطلق العلماء على هذا النوع اسم Grimpoteuthis imperator، وتمت الدراسة باستخدام الرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي بالإضافة لتحليل الجينات من عينات الأنسجة.

وقال العلماء بأن معظم الحالات تتم دراستها من خلال التشريح، الى أنهم قرروا الاعتماد على تطبيق لا يضر بالأخطبوط وذلك لندرة هذا النوع.

وتمكن المشرفون على الدراسة من تحليل شكل القشرة والخياشيم والجهاز الهضمي، بالإضافة إلى الخصائص الفردية في الجهاز العصبي والأعضاء الحسية. اتضح أن Grimpoteuthis imperator لها شكل قلب فريد من نوعه للأخطبوطات.

كان للرخويات أيضا زعانف رأسية كبيرة، وهي سمة مميزة لأعضاء جنس Grimpoteuthis. بسببها، غالبا ما يطلق على هذه الأخطبوطات “دامبو”، تيمنا بشخصية ديزني الكلاسيكية.

تلعب الأخطبوطات العملاقة دورا مهما في النظم البيئية البحرية، كما أنها تعيش في أعماق كبيرة، نحو 7000 متر من سطح الماء، وذلك بحسب “سبوتنيك”.