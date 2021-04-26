تكنولوجيا: لينوفو تطلق جهاز ThinkPad T14s 2021 بالجيل 11 من معالجات إنتل وشاشة 4K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة لينوفو النقاب اليوم عن جهاز الحاسب ThinkPad T14s 2021 الذي يأتي بالجيل 11 من معالجات إنتل، وشاشة 4K كما يدعم تقنية WiFi 6 وينطلق للأسواق بسعر 1370 دولار.

قدمت شركة لينوفو مؤخراً للأسواق مجموعة من أجهزة الحاسب المحمول، واليوم تعود الشركة للكشف عن أحدث أجهزة الحاسب المحمول ThinkPad T14s 2021.

يرتكز ThinkPad T14s 2021 على الجيل 11 من معالجات إنتل، حيث تقدم لينوفو الجهاز بمعالج Intel Core i7-1165G7، كما يدعم الإتصال بشبكات 4G فقط، ويتوفر بنموذج إختياري بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام وسعة تخزين 2 تيرابايت في SSD.

بينما يأتي النموذج الرئيسي من جهاز ThinkPad T14s 2021 بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD.

كما يتميز الجهاز بوزن 1.28 كجم، وتصميم بسماكة 16.1 مم، مع فتحة لشريحة 4G SIM، أيضاً ينطلق جهاز Lenovo ThinkPad T14s بحجم شاشة 14 إنش، وأبعاد 16:9، ويأتي النموذج الرئيسي بدقة 1080 بيكسل في الشاشة، بينما يأتي النموذج الأعلى بدقة 4K أو 3840 في 2160 بيكسل.

أيضاً تتميز الشاشة بنسبة سطوع 500 nit، مع تغطية لونية من DCI-P3 بنسبة 100%، كما تأتي الشاشة بإطار أكثر سماكة في الجزء السفلي من الشاشة.

ويضم الجهاز اثنان من المكبرات الصوتية من الجزء السفلي إلى الجزء العلوي، كما تتميز لوحة التتبع في الجهاز بحجم أكبر، أيضاً يتضمن زر التشغيل تقنية التعرف على البصمة مدمجة.

وينطلق جهاز الحاسب الدفتري ThinkPad T14s 2021 باثنان من منافذ Thunderbolt 4، وUSB-A، مع HDMI، ونظام تشغيل Windows 10، كما يدعم تقنية WiFi 6، وتقدم لينوفو الجهاز باللون الأسود في هيكل بتصميم من المغنيسيوم والكربون، على أن يتوفر بسعر 1370 دولار.

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