تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Honor Play 20 بكاميرة مزدوجة وسعر 138 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor رسمياً اليوم عن هاتف Honor Play 20 الذي ينطلق برقاقة Unisoc، وإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية، وسعر يبدأ من 138 دولار.

يتميز هاتف Honor Play 20 بشاشة LCD بحجم 6.51 إنش وجودة عرض HD بلس، وتصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل.

كما يضم هاتف Honor Play 20 رقاقة معالج Unisoc T610 بدقة تصنيع 12 نانومتر، وثماني من الأنوية تنقسم إلى 2 من أنوية Cortex-A75 و6 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 1.8GHz، كما يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 4 أو 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة micro SD حتى سعة 512 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية لهاتف Play 20 يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما تضم إعدادات الكاميرة فلاش LED.

أيضاً يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، مع شاحن 10W، ومنفذ USB C، الهاتف يضم أيضاً مدخل 3.5 مم للسماعات، وينطلق بواجهة Magic UI 4.0 ونظام تشغيل Android 10.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Honor Play 20 بعدد 4 من الإختيارات في الألوان هم الأبيض، والأزرق، والأسود وأيضاً الأبيض، بسعر يبدأ من 138 دولار للنموذج الرئيسي أو 215 دولار للنموذج الأعلى.

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