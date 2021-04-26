شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مروحية Ingenuity تقوم برحلتها الثالثة على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت مروحية Ingenuity الصغيرة التابعة لناسا برحلتها الثالثة الناجحة على المريخ، وحلقت أعلى وأسرع مما فعلت حتى عندما كانت قيد الاختبار على الأرض.

وصعدت المروحية 16 قدمًا وحلقت 164 قدمًا خلال رحلتها الثالثة والثمانين، بسرعة قصوى تبلغ 6.6 قدمًا في الثانية وفقا لما نقله موقع TheVerge.

وقال ديف لافيري من ناسا في بيان: "رحلة اليوم كانت ما خططنا له، ومع ذلك كانت مذهلة"، "من خلال هذه الرحلة، نظهر القدرات الحاسمة التي ستمكن من إضافة بُعد جوي إلى بعثات المريخ المستقبلية."

وقامت Ingenuity فى وقت سابق، برحلة مدتها 51.9 ثانية، مسافرة سبعة أقدام، في أول رحلة لـ Ingenuity في 19 أبريل الجارى، ارتفعت المركبة الصغيرة 10 أقدام عن سطح المريخ لمدة 39 ثانية.

وصلت مروحية الإبداع إلى المريخ في 18 فبراير مع المركبة الأم المثابرة، التي تتمثل مهمتها في البحث عن علامات الحياة وأخذ عينات من تربة المريخ، في حين أن المروحية ليست هى المحور الرئيسى لمهمة المثابرة، فإن قدرتها على الطيران في الغلاف الجوي الرقيق للمريخ ستوفر بيانات مفيدة لاستكشافات المريخ في المستقبل، وتقول ناسا إنها تخطط لرحلة رابعة للمروحية في غضون أيام قليلة.