شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيفية تشغيل وضع توفير البيانات على Google Meet والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل عملاق البحث على الإنترنت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن طرح ميزة جديدة لأداة مؤتمرات الفيديو الخاصة بها - Google Meet - والتي ستمكن المستخدمين من الحد من استهلاك البيانات للتطبيق، وتم تمكين الميزة بواسطة جوجل لكل من مستخدمي أندرويد وiOS.

ووفقًا لجوجل، عند تمكين هذه الميزة، فإنها لا تحد فقط من استخدام البيانات، ولكن أيضًا استخدام أقل للبطارية بالإضافة إلى انخفاض الطلب على وحدة المعالجة المركزية للهاتف المحمول، حيث تقول الشركة "يتكيف Google Meet تلقائيًا مع جهازك وشبكتك وإعدادك لتوفير أفضل تجربة اجتماع ممكنة، ومع ذلك، قد ترغب في تعديل جودة اجتماعك لتقليل التأثير على جهازك المحمول ".

هذا ما عليك القيام به لتمكين وضع توفير البيانات على Google Meet

1. افتح تطبيق Meet.

2. اضغط على القائمة.

3. اذهب للإعدادات.

4. قم بتشغيل الحد من استخدام البيانات.