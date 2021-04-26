شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تغيير اللغة فى جوجل على الهاتف المحمول ونتائج البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك تغيير لغة خدمات حساب جوجل على هاتف أندرويد وأيفون باتباع بعض الخطوات البسيطة، ولتغيير لغة خدمات جوجل وترجمة صفحات الويب على أندرويد، ستحتاج أولاً إلى فتح تطبيق الإعدادات وتحديد جوجل من قائمة الخيارات، كما أنه في الملف الشخصي لحسابك، اضغط على "إدارة حسابك في جوجل" تحت رمز البريد الإلكتروني والملف الشخصي، وحدد خيار "البيانات والتخصيص" من الشريط العلوي.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، يمكنك القيام بذلك أيضا على جهاز أيفون، حيث يكون الوصول إلى إعدادات اللغة في حسابك أسهل بكثير، فما عليك سوى فتح تطبيق Gmail والضغط على صورة ملفك الشخصي أو الأحرف الأولى من اسمك في الزاوية اليمنى العليا واختيار "حساب جوجل"، حيث يجب أن تكون قادرًا على الوصول إلى بياناتك وإعدادات التخصيص.





كيفية تغيير اللغة في جوجل للمنتجات ونتائج البحث

1. مع فتح المتصفح الذي اخترته، انتقل إلى google /preferences.

2. حدد "اللغات" من العمود الموجود بالجانب الأيسر.

3. حدد اللغة التي تريد تغييرها، راجع منتجات Google ونتائج البحث بها.

4. اضغط فوق "حفظ".

5. ستظهر نافذة لتأكيد تحديث تفضيلاتك اللغوية، اضغط على "موافق" للمتابعة إلى صفحة بحث جوجل الرئيسية.