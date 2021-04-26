شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد تصميم البوابة القمرية المخطط إطلاقها فى 2024.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وكالة ناسا عددًا من الصور التي تظهر الشكل الذي ستبدو عليه محطة البوابة القمرية الفضائية القادمة عند إطلاقها للقمر فى عام 2024، وقالت الوكالة إن المختبر المداري سيوفر لرواد الفضاء منزلًا بعيدًا عن الأرض أثناء الرحلات إلى القمر، ونقطة انطلاق للهبوط على سطح القمر.



البوابة القمرية من القمر

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيتسع المختبر المداري لأربعة أشخاص، وسيشهد عمل ناسا مع بعض شركاء محطة الفضاء الدولية الحاليين بما في ذلك أوروبا واليابان وكندا، وسيتم بناء أجزاء كبيرة من المحطة من جانب شركاء تجاريين وسيكون لها منفذ لرسو السفن لمركبة الهبوط القمرية SpaceX Starship التي ستنقل رواد الفضاء بين القاعدة المدارية وسطح القمر.



البوابة القمرية

أكدت وكالة ناسا أيضًا أن المنصة ستساعد في معالجة أحد أكبر المخاوف المتعلقة بالسفر إلى الفضاء خارج مدار الأرض من خلال قياس مستويات الإشعاع.

كما أنه من المخطط إطلاق مجموعة أدوات البحث للكشف عن الإشعاع داخل الوحدة الأولى من البؤرة الاستيطانية الدولية متعددة الأغراض، والتي ستكون في مدار إهليلجي للغاية لمدة سبعة أيام حول القمر.



إطلاق البوابة القمرية

تشكل البوابة القمرية جزءًا أساسيًا من مهمات Artemis، والتي ستشهد قيام ناسا بوضع أول امرأة والرجل التالي على القمر بحلول عام 2024، على الرغم من احتمال تأجيل ذلك.



تصور البوابة القمر والمركبات الفضائية

كما سيتم إرسال الجزء الأكبر من مهمة Artemis، بما في ذلك البوابة القمرية، إلى القمر باستخدام صاروخ نظام الإطلاق الفضائي الضخم الجديد التابع لناسا.

واقترب تطوير الصاروخ من الانتهاء، مع أول رحلة تجريبية، والتي سترسل مركبة الفضاء أوريون حول القمر بدون طاقم، ومن المقرر أن تحدث في أواخر هذا العام أو أوائل العام المقبل.