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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد تصميم البوابة القمرية المخطط إطلاقها فى 2024.. صور والان مع تفاصيل الخبر
البوابة القمرية من القمر
البوابة القمرية
أكدت وكالة ناسا أيضًا أن المنصة ستساعد في معالجة أحد أكبر المخاوف المتعلقة بالسفر إلى الفضاء خارج مدار الأرض من خلال قياس مستويات الإشعاع.
كما أنه من المخطط إطلاق مجموعة أدوات البحث للكشف عن الإشعاع داخل الوحدة الأولى من البؤرة الاستيطانية الدولية متعددة الأغراض، والتي ستكون في مدار إهليلجي للغاية لمدة سبعة أيام حول القمر.
إطلاق البوابة القمرية
تشكل البوابة القمرية جزءًا أساسيًا من مهمات Artemis، والتي ستشهد قيام ناسا بوضع أول امرأة والرجل التالي على القمر بحلول عام 2024، على الرغم من احتمال تأجيل ذلك.
تصور البوابة القمر والمركبات الفضائية
كما سيتم إرسال الجزء الأكبر من مهمة Artemis، بما في ذلك البوابة القمرية، إلى القمر باستخدام صاروخ نظام الإطلاق الفضائي الضخم الجديد التابع لناسا.
واقترب تطوير الصاروخ من الانتهاء، مع أول رحلة تجريبية، والتي سترسل مركبة الفضاء أوريون حول القمر بدون طاقم، ومن المقرر أن تحدث في أواخر هذا العام أو أوائل العام المقبل.
دوران البوابة القمرية حول القمر