شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة ترجمة الرسائل بسرعة باستخدام Gboard وMicrosoft SwiftKey والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي كل من تطبيقي لوحة المفاتيح Gboard من جوجل وSwiftKey من مايكروسوفت على أداة ترجمة مضمنة تتيح لك إرسال وفك تشفير الرسائل المستلمة بلغات مختلفة دون الحاجة إلى التبديل بين تطبيق الترجمة، حيث تعمل وظيفة ترجمة Gboard لأجهزة أندرويد وiOS، وعلى الرغم من أن Microsoft SwiftKey متاح لأجهزة أندرويد وiOS، إلا أن مترجمة المدمج متاح حاليًا لأندرويد فقط

إليك كيفية ترجمة الرسائل باستخدام Gboard على أجهزة أندرويد وiOS:لوحة مفاتيح Gboard لنظام أندرويد:

1. قم بتثبيت Gboard من متجر Play.

2. ابدأ الإعدادات، ابحث عن "لوحة المفاتيح وطريقة الإدخال" أو "اللغات والإدخال".

3. انقر فوق إدارة لوحات المفاتيح واجعل Gboard هو لوحة المفاتيح الافتراضية.

4. الآن عندما تكتب باستخدام Gboard، سترى أيقونة الترجمة أعلى الصف العلوي من المفاتيح.

5. انقر فوق هذا الرمز للتبديل إلى وضع الترجمة.

6. اختر لغات الإدخال والإخراج التي تريد استخدامها، أدخل الرسالة التي تريد إرسالها وانقر فوق رسالة الترجمة.

7. سيظهر النص المترجم في حقل الرسالة. إما إرساله أو تحرير رسالتك مرة أخرى.

8. اتبع نفس الخطوات عندما تتلقى نصًا بلغة مختلفة. ستكون الخطوات الإضافية الوحيدة هي نسخ النص ولصقه في مربع المترجم.

ملاحظة: الخطوات متشابهة إذا اخترت تثبيت Microsoft SwiftKey لنظام أندرويد.

لوحة Gboard لنظام iOS:

1. قم بتثبيت Gboard من متجر التطبيقات.

2. افتح التطبيق واضغط على إعدادات لوحة المفاتيح.

3. اضغط على البدء ثم قم بتمكين الوصول الكامل.

4. اضغط على البدء مرة أخرى.

5. سيتم نقلك إلى الإعدادات. هنا، حدد لوحات المفاتيح.

6- قم بتمكين السماح بالوصول الكامل وانقر فوق السماح. سيتيح لك ذلك استخدام وظيفة الترجمة في Gboard.

7. افتح أي تطبيق messenger وانقر في مربع نص الرسالة لإظهار لوحة المفاتيح. اضغط لفترة طويلة على رمز الكرة الأرضية في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة وحدد Gboard.

8. اضغط على أيقونة الترجمة أعلى صف المفاتيح العلوي. وافق على رسالة الخصوصية المنبثقة.

9. اختر الآن اللغات التي تريد الكتابة بها واحصل على الترجمة. اضغط على زر الترجمة.

10. اضغط على النص المترجم لإرساله كرسالة.

11. عندما تريد ترجمة رسالة تلقيتها: اضغط مطولاً على النص، حدد نسخ، اضغط على أيقونة الترجمة، الصق الرسالة النصية، ثم اضغط على زر الترجمة.