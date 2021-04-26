شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على راتب ساندر بيتشاى رئيس شركة جوجل خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ديسمبر 2019، تمت ترقية ساندر بيتشاي من الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ليكون الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet - الشركة الأم التي تضم العديد من الشركات الأخرى تحت مظلتها، حيث كان الدور الأكبر والمزيد من المسئوليات يعني قفزة في التعويض السنوي الذي سيحصل عليه بيتشاي، فهل تتساءل كم ربح بيتشاي في عام 2020؟

وفقًا للإيداع بالوكالة السنوي الذي قدمته جوجل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، كان الراتب الأساسي لبيتشاي 2 مليون دولار في عام 2020، وفي التسجيل، تذكر Alphabet، "بالنسبة لعام 2020، تطوير القيادة والتعويضات رفعت اللجنة الراتب الأساسي لساندر إلى 2 مليون دولار تقديراً لدوره الموسع كرئيس تنفيذي لشركة Alphabet وجوجل “.

وبالإضافة إلى ذلك، حصل بيتشاي على ما يقرب من 5 ملايين دولار تحت عنوان "جميع التعويضات الأخرى" مما جعل إجمالي تعويضاته حوالي 7.4 مليون دولار، وقبل أن يصبح الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet، كان الراتب الأساسي لبيتشاي حوالي 6.5 ألف دولار أمريكي في عام 2019، وكانت جميع التعويضات الأخرى في عام 2019 قريبة من 3.3 مليون دولار.

كما تم منح بيتشاي، بصفته الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet وجوجل، حزمة أسهم بقيمة 240 مليون دولار في عام 2019، وستستحق خيارات الأسهم، وفقًا لإيداع الوكيل، في عام 2023.

لذا فإن قيمة خيارات الأسهم ستعتمد على كيفية أداء جوجل وAlphabet فعليًا في العامين المقبلين.