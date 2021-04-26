شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين متصفح جوجل كروم وكروميوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر متصفح جوجل كروم واحد من أشهر المتصفحات التى يعتمد عليها الكثير من المستخدمين، لكن في كثير من الأحيان نسمع أنه متسند في الأساس على نواة متصفح كروميوم "Chromium" والذي كان سبباً رئيسياً في نجاحه، لدرجة أن مايكروسوفت هي الأخرى قامت ببناء متصفحها الخاص مايكروسوفت إيدج عليه، وفيما يلى نعرض الفارق بين المتصفحين.

- متصفح كروميوم ؟

هو متصفح إنترنت مجاني ومفتوح المصدر تابع لشركة جوجل وتم تطويره أيضاً في عام 2008 بجانب متصفح جوجل كروم، وكلمة مفتوح المصدر تعني أنه يسمح للمطورين الآخرين بتغيير وإضافة كود المصدر للتعديل على نظام وطريقة عمله، ولكنه في نفس الوقت لا يسمح إلا للمطورين المنتسبين لمجتمع تطوير كروميوم الموثوق بهم.

وهو متصفح سريع التطور، وساهم مهندسو شركة مايكروسوفت في تطويره في بداية عام 2019، لدرجة أن بعض المصادر التقنية أشارت إلى أن شركة مايكروسوفت التزمت بإضافة العديد من التحسينات على متصفح كروميوم والتي بلغ عددها أكثر من 3700 تعديل جديد.

عيوب كروميوم:

كروميوم ليس مثل المتصفحات الأخرى في مزايا الدعم الإضافية، فعلى سبيل المثال لا يمكنه ترميز الوسائط المرخصة مثل تنسيق MP3 و AAC و H.264، وبدون الحصول على ترخيص لن تتمكن من تشغيل هذه الوسائط باستخدام كروميوم.

الاختلاف بين كروم وكروميوم:

بالنسبة للمستخدم العادي يعد جوجل كروم هو المتصفح الأفضل لأنه يسمح بترميز الوسائط والقدرة على تشغيلها بسهولة، استقبال التحديثات الأمنية وتحديثات المزايا الدورية بشكل آلي، والقدرة على تثبيت الإضافات والملحقات الخارجية بسهولة شديدة، ولكن كروميوم يمتاز بأنه لا يعتمد على حفظ ملفات تعريف الارتباط والاحتفاظ بسجل التصفح، وهي ميزة استثنائية يبحث عنها بعض المستخدمين المتقدمين.

لكن إذا كنت تهتم كثيراً بأمور حماية الخصوصية، فقد يكون كروميوم هو المتصفح الأكثر أماناً وموثوقية بالنسبة لك، ولكن سيتعين عليك التضحية بجميع مزايا جوجل كروم.