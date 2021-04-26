شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحويل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد إلى وقود الطائرات النفاثة والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن العملية سريعة وخالية من الكربون، وتتطلب طاقة أقل بنسبة 50% تقريبًا من التقنيات الأخرى، وهي تعمل على مواد بلاستيكية مختلفة، حتى عندما تكون مختلطة معًا، مما يعني أنه لن يحتاج القائمون على هذه العملية إلى إنفاق موارد على الفرز.
اكتشف باحثون من مركز ابتكار البلاستيك بجامعة ديلاوير (CPI) كيفية تحويل هذه المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد إلى جزيئات وقود، يمكن صنعه في غضون ساعتين فقط عند حوالي 480 درجة فهرنهايت.
قال الباحث الرئيسي ديون فلاشوس، أستاذ الهندسة الكيميائية والجزيئية الحيوية في UD ومدير معهد ديلاوير للطاقة: "التحويل الكيميائي هو النهج الأكثر تنوعًا وقوة لمكافحة نفايات البلاستيك".
واستخدم فلاشوس وزملاؤه عملية كيميائية تسمى التكسير الهيدروجيني، والتي تقسم المواد الصلبة البلاستيكية إلى جزيئات كربون أصغر ثم تضيف جزيئات الهيدروجين لتثبيت المادة الناتجة لاستخدامها.